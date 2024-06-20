Депутат Рады Безуглая уличила Костенко во лжи о скорой демобилизации на Украине

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) доволен нынешними темпами мобилизации и, если они сохранятся до конца лета, в Раду в скором времени можно будет внести законопроект о демобилизации. Однако замглавы комитета Рады по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая уличила его во лжи в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Костенко, предварительный срок готовности проекта демобилизации — октябрь 2024 года, но только при условии, что нынешний поток военнообязанных в ряды украинской армии сохранится.

«Это неправда. Мобилизация возросла, также уже имеет эффект рекрутинг, но никакой демобилизации не рассматривают. Что состоялась в комитете, планирую написать отдельно», — заявила Безуглая.

Ранее в ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года. Только молодые люди могут способствовать модернизации тактики боевых действий и внедрению современных технологий на поле боя, высказал мнение заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.