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16:53, 19 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года

Офицер ВСУ Кудряшов призвал снизить возраст мобилизации на Украине до 21 года

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине необходимо снизить возраст мобилизации, чтобы омолодить личный состав армии. К изменению возрастной структуры украинских войск призвал в ходе телеинтервью заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Родион Кудряшов, передает ТАСС.

«Нам нужно вливание свежих молодых мозгов в ВСУ. Сейчас проходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. (...) Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года», — заявил офицер.

Он добавил, что только молодые люди могут способствовать модернизации тактики боевых действий и внедрению современных технологий на поле боя.

Ранее в Верховной Раде рассказали о необходимости вновь понизить мобилизационный возраст. По словам народного депутата Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.

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      Глеб Палехов
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