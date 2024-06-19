В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года

Офицер ВСУ Кудряшов призвал снизить возраст мобилизации на Украине до 21 года

На Украине необходимо снизить возраст мобилизации, чтобы омолодить личный состав армии. К изменению возрастной структуры украинских войск призвал в ходе телеинтервью заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Родион Кудряшов, передает ТАСС.

«Нам нужно вливание свежих молодых мозгов в ВСУ. Сейчас проходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов. (...) Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года», — заявил офицер.

Он добавил, что только молодые люди могут способствовать модернизации тактики боевых действий и внедрению современных технологий на поле боя.

Ранее в Верховной Раде рассказали о необходимости вновь понизить мобилизационный возраст. По словам народного депутата Романа Лозинского, понижение планки до 25 лет было не последним.