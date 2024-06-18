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17:11, 18 июня 2024Бывший СССР

В Раде назвали необходимым снижение мобилизационного возраста

Депутат Рады Лозинский: Украине нужно снижение мобилизационного возраста

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине нужно новое снижение мобилизационного возраста, понижение планки до 25 лет было не последним. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Роман Лозинский в интервью YouTube-каналу LIGA.net.

Лозинский прокомментировал заявления о необходимости дальнейшего понижения минимального возраста для мобилизации на Украине. Он заявил, что снижение планки с 27 до 25 лет было не последним.

«Да, нам нужно уменьшение возраста для участия в боевых действиях», — подчеркнул депутат. По его мнению, это необходимость для продолжения борьбы на фронте.

Ранее командир батальона БПЛА «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет. Он также заявил о потребности снизить возраст мобилизации до 23 лет.

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      Юрий Леонов
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