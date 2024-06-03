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04:51, 3 июня 2024Бывший СССР

Украинский офицер предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

Комбат ВСУ Федоренко предложил сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

Фото: Kay Nietfeld / Globallookrpress.com

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко предложил сделать всех женщин военнообязанными, наравне с мужчинами. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».

«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — отметил офицер.

Он также считает, что необходимо снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность, заявил комбат.

Это нужно для того, чтобы в случае конфликта каждый человек был подготовлен, мог взять оружие и понимал азы военной службы, пояснил военнослужащий. Например, как наложить турникет при ранении, как вести бой в двойках и тройках, как работают вооружения.

Ранее Федоренко рассказал, что на Украине наблюдается нехватка людей для проведения новой волны мобилизации.

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      Марина Совина
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