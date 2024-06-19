В Верховной Раде оценили темпы мобилизации на Украине

Депутат Рады Костенко: Генштаб ВСУ доволен темпами мобилизации на Украине

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) доволен темпами мобилизации в стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает «Украинская правда».

«Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция сохранится», — сказал он.

Депутат отметил, что при сохранении текущих темпов мобилизации до конца лета можно будет готовить в украинский парламент законопроект о демобилизации. По его словам, документ может быть готов к октябрю 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ужесточающий мобилизацию в стране закон 16 апреля. В конце мая он также утверждал, что после принятия соответствующего закона процесс мобилизации ускорился.