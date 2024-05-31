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15:45, 31 мая 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об увеличении мобилизации после ужесточения закона

Зеленский: после обновления закона мобилизация на Украине увеличилась

Фото: Fredrik Sandberg / TT / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в стране увеличилась после ужесточения закона. Его слова передает «РБК-Украина».

«Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу, после закона она, если честно, увеличилась», — заявил Зеленский.

Он добавил, что мобилизация на Украине не заканчивалась и является обязательной, как и цифровизация этого процесса. По его словам, все военнообязанные в стране обязаны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), но это якобы не означает, что человек обязательно отправится на фронт.

Ранее стало известно, что в ночь на 31 мая в Черкасской области в поселке Катериновка неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигорского ТЦК.

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      Валентин Карант
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