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11:09, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине во двор сотрудника военкомата бросили гранату

«Страна.ua»: на Украине неизвестный бросил гранату во двор сотрудника военкомата

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На Украине неизвестный бросил гранату во двор сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру»). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 31 мая в Черкасской области. В поселке Катериновка неизвестный бросил гранату во двор инспектора Звенигорского ТЦК.

«Граната взорвалась, никто не пострадал. Взрывом повреждены фасад дома и автомобиль», — говорится в публикации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине начнут наказывать уклоняющихся от мобилизации женщин. Так, если гражданки в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие определенные специальности, не встанут на учет и не обновят вовремя свои учетные данные, им будет грозить штраф.

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      Екатерина Грищенко
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