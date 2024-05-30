На Украине рассказали о штрафах для уклоняющихся от мобилизации женщин

Руководитель ТЦК: на Украине будут штрафовать уклоняющихся от мобилизации женщин

На Украине будут штрафовать не только уклонистов мужского пола, но и уклоняющихся от мобилизации женщин. О штрафах для военнообязанных украинок рассказал руководитель Кременчугского районного территориального центра комплектования (ТЦК) Мирослав Волков, передает «Кременчугский телеграф».

В апреле Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. В соответствии с ним, женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК.

«Если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ», — рассказал Волков. При этом он подчеркнул, что мобилизация женщин производится только с их личного согласия.

Ранее командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что на Украине наблюдается нехватка людей для отправки на фронт. По его словам, Киеву не хватит мужчин для проведения второй волны мобилизации.