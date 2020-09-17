Народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусом

Оперная певица, народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом исполнительница объявила в Instagram.

Нетребко сообщила, что уже пять дней находится в больнице. «Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», — написала артистка.

Певица добавила, что гораздо больше устала от «тестов, карантинов и запугивания несчастных людей». «Я рада, что для меня теперь это закончится», — подчеркнула она.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.