Муж Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянской певицей

Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, который является мужем певицы Анны Нетребко, отказался выступать на одной сцене с армянской артисткой Рузан Манташян. Об этом сообщает портал Forumopera.

Эйвазов и Манташян должны были выступить на открытии Дрезденского оперного бала 7 февраля. Отмечается, что отказ азербайджанца связан с политическими мотивами.

В результате организаторы сделали выбор в пользу Эйвазова, а армянскую певицу «попросили удалиться».

Дрезденский оперный бал был проведен впервые в 1925 году. После этого он проводился восемь раз до начала Второй Мировой войны. В 2006 году торжество возродили к 800-летию Дрездена и с тех пор проводят ежегодно.

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