Анна Нетребко и «Арифметика добра» помогут талантливым детям

Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, совместно с концертным агентством Berin Art Management, поддержали подопечных фонда «Арифметика добра». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель артистов. Часть средств от продажи билетов на концерт Анны Нетребко и других международных оперных звезд передадут в фонд. В частности, благотворительной организации перечислят 4 миллиона рублей, вырученных от продажи билетов на концерт «Верди Гала», который прошел в Большом театре 26 ноября.

Как сообщает ТАСС, чета привезла в Москву программу Verdi Gala, в которую вошли арии, дуэты и квартеты из опер «Отелло», «Аида», «Трубадур», «Дон Карлос», «Риголетто», «Сила судьбы» и «Луиза Миллер». Мацца встал за пульт Большого симфонического оркестра имени Чайковского. С Нетребко и Эйвазовым классические шедевры исполнили меццо-сопрано Долора Заджик и Светлана Шилова, баритон Эльчин Азизов, бас-баритон Николай Казанский и бас Владимир Комович, а также Государственный академический русский хор имени Свешникова.

«Образование — это социальный лифт, который дает шанс на благополучное будущее. Поэтому мы помогаем сиротам сдать выпускные экзамены, выбрать профессию и поступить учиться дальше, — комментирует новость руководитель Благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.— Дети, которые всю жизнь провели в сиротском учреждении, не знают элементарных вещей. На тренингах мы учим их распределять личный бюджет, рассказываем, какие бывают профессии, в какой вуз или суз лучше поступить».

«Я благодарен Анне Нетребко и организаторам концерта "Верди Гала" за то, что они поддержали наши начинания и перечислили часть средств от продажи билетов на реализацию программы фонда, — подчеркнул основатель «Арифметики добра» Роман Авдеев. — Важно, что о такой социальной проблеме как сиротство говорят со сцены Большого театра».

Фонд «Арифметика добра» был основан в 2014 году Романом Авдеевым — российским предпринимателем и филантропом, отцом родных и приемных 23 детей. Эта благотворительная организация помогает сиротам получить образование и подготовиться к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. Пожертвованные средства Фонд направит на оплату мотивационных тренингов и уроков с репетиторами для детей из детских домов.

Большинство подопечных фонда живут в удаленных регионах, и для них индивидуальные онлайн-занятия с репетитором —практически единственная возможность получить необходимые для поступления в вузы знания. За три года по программе прошли обучение более 1050 подростков из 102 детских домов из 31 региона России. С ними занимались 111 преподавателей, которые провели более 50 тысяч уроков.

