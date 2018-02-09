Нетребко возмутилась ценами на билеты в театр

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась московскими ценами на билеты на ее выступление. Об этом дива написала в своем Instagram.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики —- если я ЕЩЕ РАЗ услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тысяч рублей — я просто не приеду больше... Всем спасибо!», — заявила она.

7 февраля Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали в Москве единственный концерт в Концертном зале имени Чайковского. Они посвятили выступление памяти Дмитрия Хворостовского.

В конце июля 2017 года Нетребко, возглавившая рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год по версии Forbes, уличила издание во лжи. По ее словам, цифра в 7,5 миллиона долларов «взята с потолка и просто смешна».

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