Нежелание мужа Нетребко выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли

Информация о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, который является мужем певицы Анны Нетребко, отказался выступать на одной сцене с армянской артисткой Рузан Манташян, не соответствует действительности. Об этом сообщает портал Forumopera.

Отмечается, что источником информации было агентство Massis Opera, которое представляет оперных певцов на международном уровне, в том числе и Манташян. Подчеркивается, что Эйвазов «никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу». «Должно быть, это недоразумение», — говорится в сообщении.

Ранее Forumopera сообщила, что Эйвазов отказался выступать с армянской артисткой Рузан Манташян на открытии Дрезденского оперного бала по политическим причинам.

Дрезденский оперный бал был проведен впервые в 1925 году. После этого он проводился восемь раз до начала Второй Мировой войны. В 2006 году торжество возродили к 800-летию Дрездена и с тех пор проводят ежегодно.

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