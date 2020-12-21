Шнуров отказался прививаться от коронавируса

Музыкант Сергей Шнуров отказался прививаться вакциной от коронавирусной инфекции. Причины решения артист озвучил в интервью ТАСС.

«Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь», — объяснил Шнуров.

Музыкант добавил, что он — «человек, который в некотором роде занимался медицинскими вопросами», и поэтому понимает, «что пара месяцев для доскональной экспертизы — это ничто». На вопрос, какими медицинскими вопросами Шнуров занимался, артист ответил, что спонсировал благотворительный проект по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

В том же интервью Шнуров раскрыл стоимость своего выступления на новогоднем корпоративе, отметив, что не заметил снижения спроса на частные концерты во время пандемии коронавируса.