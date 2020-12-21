Шнурову напомнили про обещание сказать Путину «хватит» при встрече

Артист Сергей Шнуров объяснил, почему не сказал президенту России Владимиру Путину слово «хватит» на пресс-конференции, несмотря на соответствующее обещание, данное в видеоинтервью блогеру Юрию Дудю в 2017 году. Слова музыканта передает ТАСС.

Шнуров напомнил, что в беседе с Дудем пообещал заявить главе государства «хватит» не на пресс-конференции, а при личной встрече. «Следите за нюансами русского языка», — посоветовал артист.

Пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря, на ней Шнуров, с лета 2020 года занимающий пост генпродюсера канала RTVi, задал главе государства вопрос, почему российские хакеры не избрали Дональда Трампа президентом США на последних выборах, а также спросил, как простому человеку описывать жизнь без использования нецензурной лексики.

Путин назвал вопрос про хакеров провокацией и посоветовал артисту ругаться словом «редиска». Позже Шнурова за эти вопросы раскритиковали бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Сам музыкант ответил на критику своих вопросов матерным стихотворением.