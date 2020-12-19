Бывшая солистка «Ленинграда» оценила «откровенно глупые» вопросы Шнурова Путину

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс назвала вопросы Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину пустой тратой времени. Слова певицы приводит издание «Подъем».

«Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным», — оценила она.

Также Вокс призналась, что от того человека, которого она знала, почти ничего не осталось. «Я не могу сказать, что я как-то особенно разочарована. Когда ты ничего не ждешь от человека/события/явления, то он/оно и не может тебя разочаровать», — пояснила артистка.

Также, по ее мнению, Шнуров устал эксплуатировать образ бунтаря. «Когда у тебя зубы за 15 миллионов — никто не поверит в "когда нет денег"», — заключила Вокс.

Ранее о Шнурове резко высказался продюсер и лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он посчитал певца негодяем и ужасным типом, который «лезет во все щели».

В ходе большой пресс-конференции Путин назвал провокацией вопрос Шнурова о российских хакерах, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году и не сумели обеспечить ему победу на выборах главы государства в 2020-м. Лидер страны указал, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.

Позднее Шнуров объяснил, что «пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов». «На мой взгляд, у меня получилось», — сказал он, добавив, что придумал вопрос самостоятельно.