Соловьев посчитал Шнурова слабаком после вопросов Путину

Ведущий Владимир Соловьев подверг критике вопросы главного продюсера канала RTVi Сергея Шнурова к президенту России Владимиру Путину. Он посчитал, что выбранные темы показали музыканта как слабака, о чем и написал в Twitter.

«Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе, а пустой», — написал ведущий. Такую оценку Соловьев дал вопросам о российских хакерах, не сумевших повлиять на последние выборы президента в США, и о том, как оценивать «простому русскому человеку» жизнь в стране, не используя ненормативную лексику.

Во время пресс-конференции 17 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал слово музыканту Сергею Шнурову, назвав его начинающим журналистом. Шнуров с лета 2020 года занимает пост генпродюсера RTVi. Сперва Шнуров заметил, что оставит коллегам «самый козырный вопрос» про Алексея Навального. Затем уже он произнес два вопроса, уточнив, что первый — от канала, а второй — от него лично.

В ответе на вопрос о хакерах Путин подчеркнул, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США и не помогали избраться действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Президент добавил, что подобные заявления призваны подорвать легитимность действующего американского лидера. А ненормативную лексику, описывая жизненные обстоятельства, глава государства посоветовал заменить словом «редиска», как в культовых советских фильмах.