Шнуров объяснил «провокационный» вопрос Путину

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров объяснил свой вопрос президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции, который лидер страны посчитал провокационным. Об этом пишет РИА Новости.

Шнуров пояснил, что спросил Путина о российских хакерах, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году, поскольку половина сотрудников телеканала RTVI находится в Соединенных Штатах.

«Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось», — сказал продюсер RTVI. Он добавил, что придумал вопрос самостоятельно.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал провокацией вопрос представителя телеканала RTVI Сергея Шнурова о российских хакерах, которые якобы помогли действующему президенту США Дональду Трампу выиграть на выборах в 2016 году и не сумели обеспечить ему победу на выборах главы государства в 2020-м. Лидер страны указал, что русские хакеры не вмешивались во внутренние дела США.

По словам Путина, подобные заявления призваны подорвать легитимность действующего американского лидера, а также испортить отношения России и США.