Шнурова впечатлил буфет на пресс-конференции Путина

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров был впечатлен буфетом на пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант признался журналистам, что впервые присутствует на пресс-конференции главы государства и не знает, как себя вести. Он добавил, что будет ориентироваться на поведение коллег.

Артист рассказал, что его особенно впечатлил организованный в Центре международной торговли буфет для деятелей медиа: «Удивлен, что здесь кормят журналистов. Для журналистов в наши тяжелые времена — это неплохой подарок».

Касательно обсуждаемых на мероприятии вопросов Шнуров отметил, что его «много что волнует, целую программу можно составить». Также он добавил, что в большей степени его беспокоит тема поддержки малого предпринимательства.

Ранее лидер группы «Ленинград» получил аккредитацию на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.