Пригожин обвинил Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков «певичек без голоса»

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков исполнительниц. Об этом сообщает StarHit.

«Подлизывает певичкам без голоса, которые не поют, а скрипят. Да еще и безвылазно сидят на наркотиках и алкоголе. Это же треш», — высказался шоумен, не пояснив, о каких именно артистках идет речь.

Он возмутился, что лидер группы «Ленинград» постоянно критикует его супругу, певицу Валерию. «Человек хотя бы нашел в себе мужество и написал, что у него антагонизм по отношению к Пригожину, ну не нравлюсь я, не симпатичен. Но Валерия — признанная народная артистка», — напомнил продюсер.

Пригожин отметил, что Шнуров выбирает разных знаменитостей в качестве мишеней, а самого шоумена называет «сытой моськой». «Ты сделал трендом времени задеть своего ближнего. Причем абсолютно все равно, к чему цепляться», — заявил продюсер.

Пригожин и Шнуров регулярно обмениваются оскорблениями в социальных сетях. Ранее в декабре музыкант снова пристыдил Пригожина за жалобы на упавшие доходы звезд шоу-бизнеса. Лидер группы «Ленинград» не считает позорными просьбы артистов о поддержке со стороны государства, однако, по его мнению, «когда их представляет такая холеная моська, как Иосиф Пригожин, пропадает желание такому помочь».