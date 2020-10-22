Пригожин отреагировал на насмешки Шнурова из-за отдыха в Дубае

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на насмешки музыканта Сергея Шнурова из-за отдыха в Дубае. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Шоумен, который ранее заявлял о бедственном положении российских артистов в условиях пандемии, пояснил, что приехал на мероприятие, которое было оплачено организаторами. Он подчеркну, что не намерен отчитываться о том, как тратит свои деньги.

«А что касается его желания привлечь внимание к себе, он мне напоминает [журналистку] Ксению Собчак, которая всегда создавала некий хайп, цепляясь к кому-то, выдергивая и передергивая. То ли это установка у него такая, то ли форма пиара, то ли это любовь в своем роде», — высказался Пригожин о лидере «Ленинграда».

Ранее Шнуров в стихах высмеял отдых Пригожина с супругой Валерией, предположив, что он проходит в условиях жесткой экономии финансовых средств. Он также припомнил продюсера его слова о тяжелом положении российских артистов.

В мае Пригожин заявил, что из-за пандемии и отмены концертов артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Шоумен отметил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.