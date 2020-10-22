Шнуров припомнил отдыхающему в Дубае Пригожину слова о бедственном положении

Музыкант Сергей Шнуров в стихах припомнил продюсеру Иосифу Пригожину, отдыхающему в Дубае вместе с певицей Валерией, слова о бедственном положении российских артистов из-за пандемии коронавируса. Произведение Шнуров опубликовал в Instagram в четверг, 22 октября.

Обеднели, обеднели,

Все артисты на мели.

Концы сводят еле-еле!

Или все-таки свели?

Вот, те раз, и здравствуй снова,

Йося с Лерой, словно бай,

Нет, не на Мальдивах, что вы,

Это только лишь Дубай.

Шнуров высмеял отдых Пригожина с супругой, предположив, что тот проходит в условиях жесткой экономии финансовых средств.

Прилетели, нет, не джетом.

Отдыхают, как бедняжки,

Скромненько совсем, бюджетно.

Солнцу подставляя ляжки,

Шашлычки лежат на блюде,

В окнах плещутся моря.

Жалко их, конечно, людям,

«Чем помочь?» — все говорят.

Фото с отдыха Пригожина и Валерии появилось в Instagram-аккаунте певицы ранее в четверг.

"На берегу у неба...". #дубай #бурджхалифа @prigozhin_iosif Фото опубликовано @valeriya

В мае Пригожин заявил, что из-за пандемии и отмены концертов артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». Продюсер отметил, что государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке. Тогда Шнуров также посвятил словам Пригожина стихотворение.