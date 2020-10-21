Шнуров в матерном стихотворении высмеял объявление Путиным благодарности Лозе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение музыканту Юрию Лозе, которому президент России Владимир Путин объявил благодарность. Свое произведение артист опубликовал в Instagram в среду, 21 октября.

Юрий наш, как и Крым тоже Рашен.

На кривой не подъедешь козе.

Даже Путин и тот ошарашен,

Объявил благодарность Лозе!

За его вклад в культуру, а **** [что такого].

Он кладет — про него говорят,

Из говна лепит меткие пули,

Комментируя все и подряд.

Шнуров посмеялся над любовью Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Артист указал, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.

Нет Лозы нынче мнения круче,

И суров его голос и нрав.

Наложил он могучие кучи,

Всех и все от души обосрав.

Он даст фору и единороссу,

Объяснит так, что каждый поймет.

Он эксперт по любому вопросу,

Самый главный в стране говномет.

Лидер «Ленинграда» предположил, что в скором времени Лозе выдадут орден и медаль за его активную жизненную позицию.

По довольно лоснящейся морде,

Перспективы уносятся вдаль.

Скоро выдадут Юрию орден,

Перед этим, конечно, медаль.

За позицию — все пидарасы!

И пускай он как будто бы пьян,

Не собьешь его плот, сука, с трассы,

Не Боярский, а он — д’Артаньян!

Это произведение Шнуров закончил уточнением, что Лоза получил «грамоту от Путена» (орфография автора сохранена).

ЭЙ, НА ПЛОТУ? А ВОТ ТЕ НА

ГРАМОТУ ОТ ПУТЕНА!

Лоза удостоился благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность от российского лидера в четверг, 15 октября. Певец выразил Путину ответную благодарность и предложил присвоить себе звание «Заслуженный артист России».