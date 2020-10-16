Лоза предложил Путину присвоить ему звание заслуженного артиста

Российский певец Юрий Лоза выразил признательность президенту Владимиру Путину за объявленную благодарность и предложил присвоить ему звание «Заслуженный артист России». Об этом он рассказал РИА Новости.

Музыкант напомнил, что соответсвующие документы он подготовил более года назад. «Вот если бы президенту документы на звание "Заслуженный артист" предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?» — отметил Лоза.

Певец удостоился благодарности за заслуги в развитии отечественной̆ культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность от российского лидера в четверг, 15 октября. Распоряжение доступно на

официальном портале правовой̆ информации.