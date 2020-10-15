Музыкант Юрий Лоза собрался подать в суд на Первый канал и на участницу шоу «Голос» Алину Виардо за исполнение кавера на его песню «Плот» без разрешения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Лоза, будучи автором и обладателем прав на песню, он не давал телеканалу и исполнительнице разрешения на ее переработку и исполнение. При этом, утверждает музыкант, Первый канал знал, что он категорически против использования фрагмента «Плота».

По словам Лозы, Алина Виардо «хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни». Сейчас адвокаты музыканта готовят иск, который затем будет подан в суд, его сумма пока не определена.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал КВН и студентов, которые в него играют. По словам исполнителя, они не тратят время на учебу в вузах и выпускаются неквалифицированными. Он подчеркнул, из-за КВН российская экономика лишилась тысяч студентов.