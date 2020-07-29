Пригожин поспорил с Лозой из-за гонораров Лолиты

Продюсер Иосиф Пригожин поспорил с композитором Юрием Лозой из-за гонораров певицы Лолиты. Об этом сообщает «Пятый канал».

Лоза считает, что исполнительница «зажралась», так как получает за выступления порядка 40 тысяч евро. Он напомнил, что зарплата шахтеров, занимающихся тяжелым трудом, не превышает 50 тысяч рублей.

Пригожин назвал Лолиту достойной и профессиональной артисткой, которая стоит своих денег. «Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалованья. У каждого своя экономика и своя стоимость», — подчеркнул шоумен.

Он добавил, что считает, будто Лоза ведет себя не по-мужски. По мнению Пригожина, композитор не должен давать советы Лолите.

Ранее в июле Пригожин оценил положение артистов, работающих в России. По его словам, в отличие от коллег за рубежом, которые зарабатывают участием в фестивалях и телевизионных эфирах, российские артисты «работают, как крепостные». Продюсер отметил, что музыканты часто сидят в жюри на песенных фестивалях, однако им за это не платят.