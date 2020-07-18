Пригожин рассказал о попытках вернуть изъятую за долги квартиру

Первую супругу российского продюсера Иосифа Пригожина и ее детей выселили из квартиры в Москве, поскольку жилье было в залоге у фирмы, которая занимается выдачей кредитов. Такие подробности выселения приводит «МК».

Как пишет издание, бывшая жена продюсера Елена Пригожина вложила занятые средства в развитие своего бизнеса, но в итоге не смогла вернуть долг, и квартиру изъяли. Жилплощадь досталась ей после развода с продюсером.

При этом сам Пригожин рассказал WomanHit, что попытки вступить в переговоры с представителями фирмы, отсудившей квартиру ни к чему не привели. По его словам, люди, с которыми велись переговоры, угрожали ему расправой. «Мол, у них есть связи в органах МВД», — пояснил он.

Продюсер попросил вернуть квартиру хотя бы его 81-летней бывшей теще, однако и на эту просьбу получил отказ. По мнению Пригожина речь идет о преступной организацией со множеством связей. При этом он признал, что бывшая жена поступила очень опрометчиво, когда взяла кредит под залог квартиры.

О том, что Елену Пригожину и ее детей, сына Дмитрия и дочь Данаю, выселили из квартиры, стало известно в четверг, 16 июля. В суд на родственников Пригожина подала компания «Бенефит», которой они задолжали около 4 миллионов рублей по договору финансовой аренды. Сам продюсер обвинил бывшую жену в потере недвижимости, заявив, что она «влупилась» и все «профукала». Он подчеркнул, что ему не стыдно за свои слова, поскольку при расставании отдал супруге и детям все свое имущество и «ушел в шортах».