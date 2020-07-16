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Детей Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первую супругу российского продюсера Иосифа Пригожина и ее детей выселили из квартиры в Москве. Суд постановил, что семья утратила право пользования жильем из-за крупного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В суд на родственников Пригожина подала компания «Бенефит», которой они задолжали около 4 миллионов рублей по договору финансовой аренды. По итогам рассмотрения дела Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право проживать в квартире.

Иосиф Пригожин и его первая супруга воспитывали двух детей — сына Дмитрия и дочь Данаю. Впоследствии Пригожин ушел из семьи и женился на менеджере по подбору артистов Лейле Фаттаховой. Третьей женой продюсера стала певица Валерия.

Ранее, в июне, сообщалось, что бизнес Валерии и ее мужа оказался на грани разорения. Компания «Гуд Фуд Стайл» по выпуску здорового питания, на рынке известного как No Secret by Valerya, была создана парой вместе с Эмином Агаларовым в 2018 году. Однако уже через год фирма ушла «в минус». В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, и в налоговой службе выяснили, что часть сотрудников уволили еще в марте, отказав в выплатах.

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