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Пригожин ужаснулся уходу Тимати из Black Star

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Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к уходу рэпера Тимати из лейбла Black Star. Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин отметил, что у каждого есть своя история, в том числе и у Тимати. По его словам, он ужаснулся тому, что рэпер уже с 20 лет с Black Star. Продюсер рассказал, что ему кажется, будто они все молодые, но это уже не так.

По мнению Пригожина, обстоятельства и жизнь поменялись в период пандемии. Он подчеркнул, что коллективы распадаются и группы идут в свободное плавание. Однако при этом отметил, что не знает, как будет существовать Black Star без Тимати.

Ранее Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». Артист также заявил, что больше не имеет отношения к другим представителям Black Star и будет заниматься собственной камерной компанией. Он при этом сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда.

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