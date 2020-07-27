Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати объявил о том, что уходит со своего собственного лейбла Black Star и становится «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками». Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном" в своем деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска, если вы понимаете, о чем я», — объяснил Тимати свои расхождения с партнерами в видении будущего Black Star.

Артист также заявил, что больше не имеет отношения к другим представителям Black Star и будет заниматься собственной камерной компанией. Он при этом сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда.

«Меня ждут большие перемены и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет», — признался музыкант. Он также пообещал ответить на все вопросы на своем новом альбоме, который, по его словам, выйдет в сентябре.

Ранее в июне лейбл Black Star решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта своего бывшего артиста Егора Крида. Криду при уходе с Black Star удалось сохранить свой псевдоним, но не каталог записанных за время на лейбле песен. Другие бывшие артисты Black Star, такие, как L-One и Кристина Си, при расставании с компанией лишались также и сценических псевдонимов.

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