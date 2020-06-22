Лейбл Тимати решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта Егора Крида

Лейбл Тимати Black Star решил отсудить почти миллион рублей из-за концерта артиста Егора Крида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что речь идет о выступлении в Ставрополье, состоявшемся в феврале 2019 года. Из-за него компания намерена потребовать от «Независимого гастрольного агентства» 973,5 тысячи рублей. Претензии были выдвинуты в связи с тем, что на момент мероприятия Егор Крид собирался покинуть лейбл. Тогда речь шла о том, что он больше не может использовать свой сценический псевдоним, а также исполнять песни, выпущенные во время сотрудничества с Black Star.

В апреле генеральный директор Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати. Он добавил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешат оставить его псевдоним (настоящее имя артиста — Егор Булаткин).

Позднее исполнитель дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал о причинах своего ухода. Он заявил, что перерос лейбл Тимати, поэтому решил не продлевать с ним контракт после семи лет сотрудничества. Он подчеркнул, что самостоятельно занимается написанием песен и монтажом клипов, поэтому не хочет быть «под продюсером».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!