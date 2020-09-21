Ведущая «Голоса» проснулась и обнаружила у себя дома змею

Австралийская телеведущая Рени Барг (Renee Bargh) рассказала, как проснулась однажды утром и обнаружила у себя дома змею. В Instagram-сторис ведущая «Голоса» показала животное и посчитала это обычным явлением для родной страны.

По словам 34-летней ведущей развлекательных программ, змея висела на заборе на заднем дворе, когда она пила кофе утром 20 сентября. «Только что вышла в сад, чтобы насладиться прекрасным кофе в это спокойное утро. А обнаружила вот это. Добро пожаловать в Австралию», — отметила Барг.

Барг известна по работе корреспондентом развлекательных программ на музыкальном канале Channel V Australia. Долгое время она жила в США, где работала ведущей программы Extra. В начале 2020 года Барг вернулась на родину. Теперь она ведет музыкальное шоу «Голос».

Ранее сообщалось, что в Австралии придумали аналог сервиса Shazam, позволяющий определять по фотографии виды пауков и змей. Программа носит название Critterpedia и способна установить семейство, род и вид паука или змеи.