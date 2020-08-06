В Австралии придумали Shazam для пауков и змей

В Австралии придумали аналог сервиса Shazam, позволяющий определять по фотографии виды пауков и змей. Об этом сообщает издание Cnet.

Приложение Critterpedia было разработано Ником и Мюрреем Скарсами совместно с Австралийским национальным научным агентством (CSIRO). С помощью алгоритма на базе искусственного интеллекта оно определяет семейство, род или вид паука или змеи, которые изображены на фото, а также насколько они могут быть опасны для человека. Помимо фотографий, платформа использует и дополнительную информацию, такую ​​как местоположение по GPS.

Разработчики приложения отметили, что для более точного определения алгоритму необходимо множество фотографий насекомых и рептилий с разных ракурсов. Они выразили надежду, что сервисом воспользуются как можно больше пользователей, которые будут загружать фотографии пауков и змей, увиденных в дикой природе. «Используя передовые технологии, Critterpedia может помочь людям глубже понять нашу непонятую дикую природу», — заключил Ник Скарс.

В 2016 году американский изобретатель Джои Стайн (Joey Stein) создал гаджет Firefly Communicator, имитирующий визуальный «язык» светлячков. Прибор излучает импульсы, которые копируют настоящие сигналы насекомых, в частности, призыв подлететь ближе. Светлячки реагируют на него, позволяя человеку наблюдать за ними на небольшом расстоянии.