Популярный ведущий потерял работу и принялся распространять теорию заговора

Популярный ведущий на австралийском ТВ, шеф-повар Пит Эванс (Pete Evans) начал распространять в соцсетях теорию заговора, известную как QAnon, связав ее с коронавирусом. Он начал активно выкладывать конспирологические посты практически сразу после того, как потерял работу, пишет BuzzFeed.

Эванс вел программу «Правила моей кухни» (My Kitchen Rules) на телеканале Seven Network и ранее в мае был уволен из-за падения рейтингов шоу. Сразу после этого повар активизировался в социальных сетях — на своих страницах в Facebook (1,46 миллиона подписчиков) и в Instagram-аккаунте (231 тысяча подписчиков). Сначала Эванс в Instagram-сторис поделился соображениями, навеянными теорией QAnon, согласно которой нынешний президент США Дональд Трамп находится во главе расследования о секретной группе политиков-педофилов, поклоняющихся Сатане.

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Затем Эванс опубликовал несколько «предсказаний». По его мнению, в ближайшее время СМИ будут скрывать правду об арестах известных личностей, связанных с этой группировкой, используя кодовые фразы. Так, Эван заявил, что «самоизоляция» на самом деле будет означать домашний арест. Кроме того, ведущий предложил людям обращать внимание на «результаты тестов» на коронавирус: «негативный», по его словам, будет означать отказ обвиняемого признаться в своих деяниях, «положительный» — его согласие со всеми обвинениями.

Эванс также делился с подписчиками видео, в которых продвигались взгляды известного британского приверженца теорий заговора Дэвида Айка (David Icke) на пандемию коронавируса. В материале отмечается, что в апреле повар был оштрафован на 25 тысяч австралийских долларов за попытку продажи устройства, которое якобы борется с инфекцией.

Эванс — один из авторов документального фильма «Волшебная таблетка» (The Magic Pill), в котором доказывал, что его диета помогает снизить проявление симптомов диабета, рака и аутизма. Медицинская ассоциация Австралии (Australian Medical Association) назвала этот фильм глупым и опасным.

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