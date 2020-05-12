Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей

Сторонники теории заговора о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на инженеров, работающих в британской телекоммуникационной компании Openreach. За апрель сотрудники организации подверглись атакам около 50 раз, пишет The Guardian.

Отмечается, Openreach не работает напрямую с сетями 5G — в основном компания обеспечивает функционирование проводной инфраструктуры. Тем не менее инженеры все равно подвергаются нападениям со стороны разозленных людей, которые плюются и прогоняют сотрудников Openreach с места работы. Один из инженеров рассказал газете, что до эпидемии коронавируса он и его коллеги никогда не испытывали такого давления. «Мы уходим на работу с мыслью о том, будет ли сегодня безопасно или нет», — поделился мужчина.

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The Guardian пишет, что недовольные часто путают людей в специальных жилетах, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина не позволила фургону Openreach проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. «На самом деле, на крыше машины был ящик для хранения вещей», — пишет источник.

О том, что эта теория заговора стала популярна в сети, агентство Bloomberg писало в апреле. Отмечалось, что некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов.

Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов об инфекции являются знаменитости и политики с большим количеством подписчиков. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.

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