Ведущая выругалась в прямом эфире и сохранила работу

Австралийская ведущая Лана Мерфи (Lana Murphy) выругалась в прямом эфире телеканала Channel 9 во время сюжета про коронавирус. Как сообщает местный сайт Perth Now, это произошло из-за ошибки при отправке видео.

Во время выпуска новостей Мерфи сбилась и не смогла до конца произнести предложение, после чего выругалась. Вскоре трансляция с ее камеры прекратилась. Ведущая в студии Алисия Локсли (Alicia Loxley) оперативно сменила тему выпуска. Позже она принесла извинения за инцидент.

Сама Мерфи также сообщила, что извиняется перед зрителями. В Twitter она поблагодарила начальство за то, что ей сохранили работу и не уволили.

По словам корреспондента, она прислала в телестудию не ту подводку. Выпуск новостей показывали в прямом эфире, но фрагмент с Мерфи был записан заранее. Ругань произошла во время одного из дублей и по ошибке именно его отправили в телестудию.

Ранее ведущую телеканала CNN в Бразилии ограбили во время прямого эфира. Согласно видео, в Сан-Паулу к журналистке подошел бездомный, вытащил нож, отобрал телефон, а затем убежал.