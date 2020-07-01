Бездомный ограбил телеведущую в прямом эфире и попал на видео

Ведущую телеканала CNN в Бразилии ограбили во время прямого эфира. Соответствующее видео появилось на YouTube.

На опубликованных кадрах видно, что во время прямого эфира в Сан-Паулу к журналистке подошел бездомный, вытащил нож, а затем убежал. Добычей мужчины стал телефон ведущей. Оператор в этом время продолжал съемку и не вмешался в инцидент.

Ранее сообщалось, что ведущий американского телеканала CNN Крис Куомо случайно попал в кадр на видео его жены про йогу. Крис Куомо вместе с женой Кристиной живет в частном доме в Хэмптоне. Именно оттуда во время самоизоляции больной коронавирусом Куомо вел эфиры на CNN. На видео, попавшем в сеть, обнаженный ведущий стоит спиной к камере и лицом к лужайке перед особняком.

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