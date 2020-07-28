Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего Артема Шейнина, который в эфире программы «Время покажет» назвал «кончеными пидорасами» людей, вывесивших флаг ЛГБТ-сообщества на памятник «Родины-матери» в Киеве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Жалобу на высказывание Шейнина в Роскомнадзор отправил директор агентства «Главпиар» Олег Воронин. В ведомстве слова ведущего признали бранными, но цензурными. В федеральной службе также отметили, что закон предусматривает освобождение СМИ от ответственности за использование нецензурных слова, если программа выходит не в записи («Время покажет» транслируется в прямом эфире»).

Представители Роскомнадзора также порекомендовали Воронину в случае необходимости обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

Выпуск «Время покажет», в котором Шейнин использовал брань в адрес тех, кто вывесил ЛГБТ-флаг на памятнике «Родины-матери» в Киеве, вышел в эфир 26 июня. «Просто. Конченые. И тут никакого спора и разговора ни о каком ЛГБТ и о правах гей-сообщества нет. Это мог сделать в такой день только конченый пидорас», — сказал ведущий федерального канала под одобрение депутата Госдумы Алексея Журавлева.

21 июня в Киеве состоялся онлайн-марш равенства KyivPride. Активисты запустили дрон с ЛГБТ-флагом. Он завис над памятником «Родины-матери» таким образом, что полотно казалось прикрепленным к мечу, который держит в руках женщина. Позднее это видео назвали монтажом.