Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить использование видеохостинга YouTube для «рекламирования незаконных массовых мероприятий». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Ленту.ру».

Ведомство утверждает, что «ряд структур, имеющих YouTube-каналы», приобретают у YouTube рекламные инструменты, в том числе push-уведомления.

В пресс-службе пояснили, что с помощью рекламы людей оповещают о несанкционированных митингах, в том числе «направленных на срыв выборов». По данным Роскомнадзора, такие push-уведомления поступают и юзерам, не подписанным на YouTube-каналы.

Роскомнадзор «оставляет за собой право на адекватную реакцию» ответными мерами в случае, если Google не отреагирует. Невмешательство компании в работу видеосервиса Роскомнадзор будет расценивать как «вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России».

Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google за несоблюдение российских законов на 700 тысяч рублей. В ведомстве рассказали, что компания не выполнила требования российского законодательства по фильтрации поисковой выдачи. По закону поисковик не должен показывать ссылки на ресурсы, входящие в единый реестр запрещенных сайтов. Список действует в России с 2012 года.

27 июля и 3 августа в центре Москвы проходили несанкционированные акции протеста. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция протеста. Митинги проходили из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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