Google начал удалять из поиска ссылки на запрещенные в России сайты

Поисковая система Google начала удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник в крупной интернет-компании.

Поисковик руководствуется реестром, который ведет Роскомнадзор. В этот список включены страницы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России.

Google и Роскомнадзор отказались прокомментировать ситуацию, однако источник в ведомстве подтвердил, что американский поисковик начал действовать в соответствии с российским законодательством. Он уточнил, что в компании сверяются с ежедневно обновляемым списком, и после изучения причин блокировки того или иного сайта ссылка удаляется. Таким образом достигается эффективность блокировки на уровне 70 процентов.

Единый реестр запрещенных сайтов действует в России с 2012 года.

1 февраля Google заплатил штраф в 500 тысяч рублей, который выписал ему Роскомнадзор. Компания была оштрафована за то, что интернет-поисковик не исполняет вступивший в силу в октябре 2018 года закон, обязывающий проводить фильтрацию поисковой выдачи от тех сайтов, которые находятся в реестре запрещенной информации в России.

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