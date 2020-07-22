В Раду внесли законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

В Верховную Раду внесли законопроект об административном наказании за «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма». Документ зарегистрирован на сайте парламента, но его текст пока отсутствует, передает «24 канал».

Авторами законопроекта выступили два депутата от правящей партии «Слуга народа» из Черновицкой области. В ЛГБТ-сообществе назвали проект закона антиконституционным.

«Когда депутаты "Слуги народа" придумывают новые термины типа "пропаганда гомосексуализма и трансгендеризма", становится понятным, к сожалению, что предвыборные обещания о "благополучии украинцев и социальных стандартах" остались в прошлом», — заявили в общественной организации «Гей-альянс Украина».

В конце июня активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества. Замдиректора Музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого расположен памятник, назвала видеокадры монтажом.