Потерявшая передний зуб в прямом эфире телеведущая объяснила конфуз

Телеведущая украинского телеканала «1+1» Маричка Падалко, потерявшая передний зуб во время выпуска новостей в прямом эфире, описала произошедшее. Своими эмоциями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Она уточнила, что у нее выпал не весь зуб, а его часть, которую недавно установил стоматолог. По словам Падалко, этой части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда ее маленькая дочь случайно ударила ее металлическим будильником.

«Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло», — призналась телеведущая.

Падалко поиронизировала над случившимся и отметила внимательность зрителей, которые обратили внимание на этот эпизод. «Новая "слава" пришла откуда не ждали. И поддержка тоже. Это, наверное, самый курьезный опыт за двадцать лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем», — заявила она.

15 июля видео стало популярным в соцсетях. В комментариях к ролику многие пользователи похвалили ведущую за ее хладнокровие и выразили ей сочувствие.