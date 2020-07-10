Телеведущий накричал на зрителей и наглядно показал смысл ношения масок

Американский инженер, телеведущий и популяризатор науки Билл Най (Bill Nye) опубликовал в TikTok видео, в котором объяснил, в чем заключается смысл ношения медицинских масок в общественных местах, и накричал на зрителей, которые игнорируют меры безопасности.

Най провел небольшой эксперимент, наглядно показав смысл ношения маски. Он замотал лицо шарфом и подул на свечу — пламя мгновенно погасло. Затем он проделал то же самое, надев маску, однако пламя практически не шелохнулось.

«Причина, по которой мы хотим, чтобы вы носили маску, в том, чтобы защитить вас. Но главная причина — в том, чтобы защитить меня от вас, чтобы частички из вашей респираторной системы не попали в мою респираторную систему», — сказал ведущий и призвал зрителей серьезно относиться к здоровью других людей. «Это в прямом смысле вопрос жизни и смерти», — добавил Най.

Най был ведущим программы Bill Nye the Science Guy с 1993 по 1998 год. В 2017-2018 годах он вел передачу Bill Nye Saves the World, выходившую на Netflix. Он также появлялся в сериале «Теория Большого взрыва» и озвучивал одного из героев мультфильма «Фиксики» в дубляже на английском языке.

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