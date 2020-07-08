Пассажиры автобуса отказались надевать маски и избили до смерти водителя

Во Франции скончался водитель автобуса Филипп Монгуйо после того, как был избит компанией пассажиров, отказавшихся надеть медицинские маски в транспортном средстве. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, в Байонне. Как рассказали представители следствия, в автобус села компания из пяти человек. 58-летний водитель напомнил им о требовании носить маски во всех видах общественного транспорта, однако пассажиры не стали этого делать, не предъявив также проездные билеты. Начался спор, в результате мужчины напали на водителя и стали наносить ему удары кулаками и ногами, после чего убежали.

Водитель без сознания был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Напавшим на него пассажирам предъявлены обвинения, их личности не раскрываются.

Мэр Байонны Клод Олив осудил нападение как «варварское» и заявил, что городские власти работают над тем, чтобы обеспечить безопасность водителей автобусов.

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