Мужчина лишился ноги после нападения акулы и смеялся по пути в больницу

Два британца Алистер Раддон и Дэнни Маггс пережили жестокое нападение акулы во время занятия сноркелингом (плавание под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами) и получили ужасные травмы, пишет издание The Mirror.

Мужчины плавали возле кораллового рифа в Австралии, когда на них напал хищник. 22-летний Дэнни отделался глубокими порезами и повреждением нерва, а 28-летнему Алистеру повезло меньше — он лишился ноги. Другим туристам удалось вытащить молодых людей из воды, остановить кровотечение и доставить на лодке на берег.

Несмотря на потерю конечности, Алистер сохранил чувство юмора и шутил по пути в больницу. После пережитого молодые люди были в хорошем настроении, обсуждали Кубок мира по регби и смеялись. Как рассказала медсестра Эмма Андерсон, мужчины сожалели лишь о том, что нападение акулы нарушило их планы на завтрашний день.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах австралийского острова Фрейзер акула погубила рыболова. Мужчине удалось вырваться из пасти хищника, однако он умер от потери крови на руках своего брата.

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