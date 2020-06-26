Любопытная акула-людоед заставила серферов в панике вернуться на берег

Любопытная акула подплыла вплотную к серферам и заставила их в панике вернуться на берег. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 23 июня, сотрудники морской охраны Южно-Африканской Республики поделились видео, снятым с помощью дрона у побережья Кейптауна. На кадрах видно, как большая белая акула, известная также как акула-людоед, подплывает вплотную к группе серферов и каякеру в заливе Плеттенберг.

Около 20 секунд рыба с любопытством изучает людей и стремится приблизиться к ним. Однако как только спортсмены замечают ее, они в ужасе бросаются к берегу.

«Большие белые акулы — самый любознательный вид морских хищников, однако людям стоит избегать близких контактов с этими рыбами, так как они бывают агрессивными», — рассказала Сара Уэрис (Sarah Waries), сотрудник ассоциации исследователей акул Кейптауна. Пользователи сети отметили, что спортсменам повезло вовремя заметить хищника и избежать несчастного случая.

Большие белые акулы, также известные как акулы-людоеды, вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось об акуле, которая поплыла за группой подростков во время подводной рыбалки и попала на видео. Никто из людей не пострадал.

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