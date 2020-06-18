Акула погналась за подростками на подводной рыбалке и попала на видео

Двое подростков занимались подводной рыбалкой на севере австралийского города Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, и подверглись преследованию со стороны узкозубой акулы. На видео с акулой обратил внимание сайт телевизионной службы новостей 7News.

В воскресенье, 14 июня, подростки Тайя (Taia) и Бакстер Хэнли (Baxter Hanley) ныряли с маской в 100 метрах от пляжа. Неожиданно за ними погналась узкозубая акула. Ныряльщики сняли погоню на видео.

Крики шестнадцатилетней Тайи услышала ее семья, которая с берега наблюдала за подростками.

Узкозубые акулы редко нападают на человека, но известны случаи, когда эти хищные рыбы кусали купающихся.

Ранее сообщалось, что американские туристы, отдыхавшие на острове Ки-Ларго в штате Флорида, сняли на видео большую белую акулу, которая увязалась за их лодкой. Крупная акула неоднократно приближалась к их лодке и по меньшей мере один раз толкнула борт рылом.

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