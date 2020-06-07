Акула-людоед убила серфера и уплыла безнаказанной

Трехметровая белая акула (или акула-людоед) убила серфера у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. Как пишет «Би-би-си», она откусила мужчине ногу и безнаказанно уплыла.

Погибшему было около 50 лет. Акула укусила его за бедро, затем покружила вокруг тех, кто прибыл ему на помощь, протаранила одну из лодок и скрылась. После нападения мужчину вытащили из воды. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. «К сожалению, мы ничего не могли сделать», — признался медик Терри Сэвидж (Terry Savage).

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки

Местное законодательство разрешает убивать акул, которые представляют угрозу для людей. Однако полицейские не смогли застрелить акулу-людоеда, и спустя несколько часов она покинула этот район.

Другим людям приказали вернуться на берег, некоторым помогли гидроциклы. Член местного серфинг-клуба Джеймс Оуэн (James Owen) отметил, что инцидент шокировал всех местных жителей. «Я даже не знаю, когда здесь в последний раз кого-то убивала акула», — поделился Оуэн.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В конце мая у берегов американского штата Калифорния пятиметровая акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Она прокусила байдарку, но затем получила удар по рылу и скрылась из виду. Мужчину спасли местные рыбаки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!