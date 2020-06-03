Гигантская акула-людоед весом 900 килограммов сбежала от возбужденных самцов

Исследователи выяснили, что гигантская белая акула по кличке Унама'ки (Unama'ki), известная также как акула-людоед, проплыла более тысячи километров в глубины Атлантического океана, чтобы сбежать от возбужденных самцов. Об этом сообщает издание Newsweek.

Ученые следят за самкой Унама'ки с сентября 2019 года с помощью спутникового прибора. Учитывая ее перемещения, исследователи утверждают, что хищница весом около 900 килограммов, вероятно, беременна и пытается скрыться от самцов, желающих с ней спариться. Согласно другой теории, самка ищет более благоприятные условия для жизни ее будущих детенышей, в том числе наличие еды и комфортную температуру воды.

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За акулой наблюдают представители некоммерческой организации Ocearch, которая занимается исследованием океана и его обитателей. С 2012 года они вылавливают белых акул, устанавливают на них датчики слежения и отпускают на волю. Таким образом эксперты изучают их поведение и узнают о перемещениях.

В декабре прошлого года стало известно, что в прибрежных водах канадского острова Западный Айронбаунд, провинция Новая Шотландия, исследователи из Ocearch выловили большую белую акулу длиной 3,7 метра. Команда решила назвать самца в честь острова, возле которого его поймали, — Айронбаунд.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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