Загадочное скопление акул-людоедов вблизи общественных пляжей встревожило ученых

Исследователи зафиксировали вблизи общественных пляжей штатов Северной и Южной Каролины, США, загадочное скопление акул-людоедов, также известных как большие белые акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Среди акул, которые приплыли в конце января, были замечены особи длиной от 2,4 до 4 метров и весом до полутонны. Согласно картам передвижения акул, на данный момент большое скопление этих хищников замечено вблизи штата Флорида и в Мексиканском заливе. Ученые признаются, что их тревожит подобная аномалия.

Исследователи предполагают, что больших белых акул могли привлечь комфортные условия жизни в тех районах, в том числе наличие еды и комфортная температура воды. Представители некоммерческой организации Ocearch, которая занимается исследованием океана и его обитателей, задались этим вопросом на Facebook. «Как вы думаете, что вызвало скопление белых акул в этих зонах?» — написали они, прикрепив к посту карту с местоположением акул.

Сотрудники Ocearch с 2012 года вылавливают белых акул, устанавливают на них датчики слежения и отпускают на волю. Таким образом эксперты изучают их поведение и узнают о перемещениях.

В декабре прошлого года стало известно, что в прибрежных водах канадского острова Западный Айронбаунд, провинция Новая Шотландия, исследователи из Ocearch выловили большую белую акулу длиной 3,7 метра. Команда решила назвать самца в честь острова, возле которого его поймали, — Айронбаунд.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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